В Сейме рассмотрят поправки об электронном надзоре над виновными в домашнем насилии

Поправки направлены на то, чтобы уменьшить насилие в семье и способствовать общественной безопасности в целом.

Электронным надзором являются мероприятия интенсивного контроля, установленные судом для ограничения свободного перемещения. Для осуществления электронного надзора к телу прикрепляется электронное устройство, позволяющее контролировать нахождение лица в определенном месте и в определенное время.

Поправками планируется установить, что к подозреваемому или обвиняемому лицу, к которому в качестве меры пресечения применен запрет приближаться к определенному лицу или месту, пребывание в определенном месте, передача под надзор полиции или домашний арест, для контроля за соблюдением ограничений можно будет применять непрерывный электронный надзор с использованием электронного устройства. Также предусмотрено установить, что электронный надзор в качестве меры пресечения будет применяться исключительно при наличии оснований полагать, что подозреваемое или обвиняемое лицо создает высокий риск насилия в отношении другого лица.

Электронный надзор в качестве исполнения меры пресечения в год в среднем может применяться к 400 подозреваемым или обвиняемым лицам, говорят авторы законопроекта.

Предполагается, что электронный надзор за исполнением меры пресечения будет осуществлять Госполиция. А для определения порядка осуществления указанного надзора, планируется делегировать Кабинету министров издание соответствующих правил.

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