3-й день RFW: Stockmann X Миа Халмесмаа

Игра с неограниченными линиями, сочными формами, цветами и различными материалами - это то, что характеризует коллекции финского дизайнера Мии Халмесмаа, изготовленные из высококачественных экологичных материалов. Женские образы на подиуме Riga Fashion Week были представлены рука об руку с маскулинным городским стилем для мужчин. Стиль показа создал талантливый основатель и стилист бренда Volga Vintage Сергей Хатанзейский, который уже много раз доказывал свою способность делать модные шоу, в том числе и с универмагом Stockmann.

"Для меня дизайн - это игра с материалами, и действительно вдохновляюще видеть, как одни и те же ткани всегда превращаются в нечто совершенно уникальное. В новой коллекции я разрушаю миф о том, что самая удобная одежда - это спортивная одежда. На подиуме RFW все увидят изделия из текстиля с блеском и лентами, которые будут абсолютно удобными и подходящими для повседневной жизни. В своем творчестве я уделяю особое внимание устойчивому развитию, поэтому в процессе создания коллекции я также использовала остатки материалов", - говорит дизайнер Миа Халмесмаа.​