Знаменитый бразилец Фелипе привез в Ригу свою новую девушку

Фелипе со своей возлюбленной, бразильской моделью Каролиной Кауфман, посетили Рижскую неделю моды.

Судя по коротким видео Фелипе в социальной сети Instagram, они также были на проверочном матче сборной Латвии по хоккею против Финляндии.

Как уже сообщалось, пара познакомилась в конце прошлого года в Лас-Вегасе, США. Позже они случайно встретились в одном из ночных клубов в Бразилии. "С тех пор мы больше не расставались", - рассказал Фелипе журналу Privātā Dzīve в январе этого года.

Ранее Фелипе состоял в отношениях с бразильским диджеем Таиной, а до нее у него была девушка из Латвии - Резия.

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