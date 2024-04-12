"Это страх": экс-супруга барабанщика Dzelzs vilks откровенно об изменах мужа

Ведущая Линда Абу Мери спросила Руту, почему она простила измену мужа, когда он был с Ириной Малыгиной, дочерью покойного Валерия Малыгина, экс-главы Olainfarm.

"Я думаю, что это основная тема моей созависимости. Это "принятие" измен - это мой страх что-то сделать, неспособность видеть себя вне семьи или просто позволять такие вещи", - ответила она.

Рута продолжила: "Глядя на данный момент, я считаю, что такие отношения вообще не могут продолжаться, где допускается поход налево".

По ее мнению, измена происходит после того, как отношения закончились.

Напомним, в конце прошлого года Рута Горкша опубликовала в Facebook информацию о своей супружеской жизни с Марсцисом Юдзисом, которая, по ее словам, была настоящим адом. Женщина подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому она подверглась в марте.

На откровенное сообщение отреагировал и Юдзис, отвергнув все обвинения. Он утверждает, что Рута лжет.

В свою очередь, группа Dzelzs vilks отреагировала на происходящее временным прекращением сотрудничества с Юдзисом. Вскоре после этого он заявил, что прощается с коллективом навсегда.

Публично защищала Юдзиса его бывшая, а также такие знаменитости, как Байба Сипениеце-Гаваре и Ольга Раецка.

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