Бывшая жена барабанщика группы Dzelzs vilks Марциса Юдзиса опубликовала видео с угрозами от экс-супруга.
Видео ⟩ В Сети распространяется видео, где барабанщик Dzelzs vilks угрожает отобрать у бывшей жены все
Performance: pic.twitter.com/GWemLP2t2b— Dace Bargā (@djbargaa2) December 12, 2023
На видео, размещенном в сети X, слышно, как Юдзис говорит тихим голосом: "Убирайся, убирайся. Все у тебя отниму, все".
Рута Юдзе в разговоре с TVNET подтвердила, что является автором этого видео и что угрозы Юдзиса были адресованы ей.
Уже сообщалось, что 12 декабря Рута раскрыла в Facebook доселе неизвестные и шокирующие подробности своей семейной жизни, назвав ее настоящим адом.
Рута основательно и подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому ее подвергал Марцис. Сам же музыкант опроверг все обвинения и заявил что экс-супруга лжет. В свою очередь группа Dzelzs vilks на время прервала сотрудничество с барабанщиком: до тех пор, пока все не выяснится. Внесла свою лепту и предыдущая жена музыканта Эва, намекнув, что Рута сама далеко не ангел.
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Государственной полиции, в Зиемельском участке уже зарегистрирован ряд заявлений от Марциса Юдзиса и его бывшей жены, а также поступило несколько вызовов по месту жительства фигурантов. Полиция не вправе разглашать информацию о решениях, принятых в отношении конкретных лиц, однако подчеркивает, что причастные могут их оспорить, если посчитают необоснованными.
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