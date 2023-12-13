Видео ⟩ В Сети распространяется видео, где барабанщик Dzelzs vilks угрожает отобрать у бывшей жены все

Рута основательно и подробно рассказала об эмоциональном и физическом насилии, которому ее подвергал Марцис. Сам же музыкант опроверг все обвинения и заявил что экс-супруга лжет. В свою очередь группа Dzelzs vilks на время прервала сотрудничество с барабанщиком: до тех пор, пока все не выяснится. Внесла свою лепту и предыдущая жена музыканта Эва, намекнув, что Рута сама далеко не ангел.



Как сообщило агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Государственной полиции, в Зиемельском участке уже зарегистрирован ряд заявлений от Марциса Юдзиса и его бывшей жены, а также поступило несколько вызовов по месту жительства фигурантов. Полиция не вправе разглашать информацию о решениях, принятых в отношении конкретных лиц, однако подчеркивает, что причастные могут их оспорить, если посчитают необоснованными.