Комик Алёна Борисова о шутках: "Бывшему мужу досталось больше всего"

Алёна старается не звать родных и близких на свои мероприятия, потому что если она знает, что кто-то из знакомых сидит в зале, то старается не встретиться с ними взглядом, чтобы не растеряться.

"Конечно, мама - героиня моих нескольких монологов. Она была на концертах также несколько раз", - вспоминает Алёна.

"Нормально, думаю, она себя чувствовала. Единственное, что при ней я не шутила про нее. Но про себя она посмотрела в YouTube. На что сказала, что я сильно все гиперболизирую".

Не проходит Алёна и мимо парней, часто вспоминает в монологах бывшего мужа: "Конечно, я шучу и про парней, и про бывшего мужа. Ему досталось, наверное, больше всего и достается по сей день. Знаешь, когда какую-то шутку докручиваешь и говоришь: "Ну вот из-за этого развелись". Может быть, не из-за этого, но это хорошая добавка к шутке".

Девушка шутит и про новые отношения, правда, недавно она поймала себя на мысли, что все-таки надо заранее спросить у человека, не обидит ли его то, как она шутит.

Интервью с Алёной Борисовой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чем фишка?".

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