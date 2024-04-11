Создан первый в мире "индекс киберпреступности". В топ-20 вошла и Латвия

Индекс, опубликованный в академическом журнале PLOS ONE, показывает, что наибольшую угрозу киберпреступности представляет относительно небольшое количество стран. Россия возглавляет список, за ней следуют Украина, Китай, США, Нигерия, Румыния, Северная Корея, Великобритания, Бразилия и Индия. Во второй десятке - Иран, Белурась, Гана, ЮАР, Молдова, Израиль, Польша, Германия и Нидерланды, а последняя в списке - на 20-м месте - Латвия.

Данные, лежащие в основе индекса, были получены в результате опроса 92 ведущих экспертов по киберпреступности со всего мира, которые занимаются сбором и расследованием данных о киберпреступлениях. В ходе опроса экспертам было предложено рассмотреть пять основных категорий киберпреступности, определить страны, которые, по их мнению, являются наиболее серьезными источниками каждого типа киберпреступности, а затем ранжировать каждую страну на основе влияния, профессионализма и технических навыков ее киберпреступников.

В исследовании оценивались пять основных категорий киберпреступности. Во-первых, технические продукты/услуги (например, кодирование вредоносного ПО, доступ к бот-сетям, доступ к взломанным системам, производство инструментов). Во-вторых, нападения и вымогательство (например, атаки типа "отказ в обслуживании").

Третьей категорией была кража данных/идентичности (например, взлом, фишинг, компрометация учетной записи, кредитной карты), четвертой категорией было мошенничество (например, мошенничество с предоплатой, компрометация электронной почты предприятий, мошенничество на онлайн-аукционах), а пятой - снятие наличных/отмывание денег (например, мошенничество с кредитными картами, денежные мулы, незаконные платформы виртуальных валют).

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