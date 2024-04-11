Видео ⟩ Украинцы уничтожили новейшую систему радиоэлектронной борьбы РФ

"Эта система поставляется оккупационным силам с 2016 года и предназначена для нарушения работы систем спутниковой навигации. Однако на ее пути встал дрон украинских пограничников", - говорится в сообщении погранохраны Украины.

На Харківщині прикордонники знищили новітній російський РЕБ Р-340РП "Поле-21" pic.twitter.com/CvdNXLlnoN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 11, 2024

Как сообщалось, украинские военные сбили 39 из 40 дронов Shahed, отправленных россиянами в Украину ночью на четверг, 11 апреля.

"Российские оккупанты осуществили очередную массированную атаку на Украину ночью с использованием крылатых ракет и беспилотников Shahed-136/131", - сообщили в Генштабе.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил в Telegram, что всего Войска ПВО Украины уничтожили 57 воздушных целей, с помощью которых Россия атаковала Украину. Атаки были в основном направлены на Львовскую область.

Помимо БПЛА, Россия атаковала Украину 20 крылатыми ракетами H-101/H-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95, шестью баллистическими ракетами H-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31, 12 ракетами "С-300" и четырьмя "Н-59".

Силам ПВО Украины удалось уничтожить 16 ракет H-101/H-555, две ракеты H-59 и 39 дронов.

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