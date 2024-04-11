Такое решение было принято по инициативе депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.

Выступая в Европарламенте, Верховстадт напомнил об очередной волне российских атак на объекты критической инфраструктуры в Украине.

Ссылаясь на заявление Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля, Верховстадт сообщил, что в настоящее время в Европе есть 100 систем Patriot.

"И они просят дать им семь, чтобы защитить свои города. А мы, европейцы, приглашаем их в Европейский союз, но не можем это сделать!", - заявил Верховстадт.

Решение об отказе в утверждении бюджета Евросовета поддержали 515 депутатов, против проголосовали 62.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot для полного закрытия своей территории от воздушных атак РФ.

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