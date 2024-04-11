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Европарламент отказался утверждать бюджет Евросовета, пока Украина не получит системы Patriot (2)

rus.tvnet.lv
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ПВО
ПВО Фото: AFP/SCANPIX

Европейский парламент (ЕП) отказался утвердить бюджет Европейского совета до тех пор, пока Европа не предоставит Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Такое решение было принято по инициативе депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верховстадта.

Выступая в Европарламенте, Верховстадт напомнил об очередной волне российских атак на объекты критической инфраструктуры в Украине.

Ссылаясь на заявление Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля, Верховстадт сообщил, что в настоящее время в Европе есть 100 систем Patriot.

"И они просят дать им семь, чтобы защитить свои города. А мы, европейцы, приглашаем их в Европейский союз, но не можем это сделать!", - заявил Верховстадт.

Решение об отказе в утверждении бюджета Евросовета поддержали 515 депутатов, против проголосовали 62.

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot для полного закрытия своей территории от воздушных атак РФ.

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