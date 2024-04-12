Проект продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Текст документа в данный момент есть у всех трех сторон - Турции, России и Украины, подтвердил источник.

Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.

Мирную инициативу может поддержать несколько европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки некоторым странам Глобального Юга.

Проект предусматривает следующие пункты: обязательство США и России не применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) и условие, что будет невозможно в одностороннем порядке выйти из него в будущем;

Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства;

Замораживание войны по существующей линии фронта;

Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией;

Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

Также проект предусматривает обмен пленными по формуле "всех на всех", а еще отказ России от возражений против вступления Украины в Евросоюз.

Однако издание указывает, что принятие такого проекта весьма маловероятно. Это уже как минимум девятый проект такого рода.

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