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Наводнение нанесло огромный ущерб российскому региону. Известны предварительные оценки

rus.tvnet.lv
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Паводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге Фото: Ekrānuzņēmums no video.

По предварительным данным, ущерб от паводка в Оренбургской области России превышает 40 миллиардов рублей (чуть менее 400 миллионов евро), пишет "Медуза".

Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Эта оценка предварительная, поскольку "вода еще не отошла" и к полноценному обследованию пока не приступили.

"Мы провели предварительную работу, оценили повреждения жилья, социальных объектов", - сказал Паслер.

В Оренбурге ожидаются новые наводнения в течение ближайших 24 часов, так как уровень воды в близлежащей реке Урал продолжает подниматься. Власти Оренбургской области призывают жителей эвакуироваться, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.

"Я думаю, что уровень воды в Оренбурге в ближайшие сутки достигнет самой высокой отметки, а затем упадет", - указал Паслер.

"Проводятся все необходимые работы. Теперь нужно сосредоточиться на мониторинге наиболее критических точек", - дополнил он.

Ранее сообщалось, что из-за прорвавшейся защитной дамбы реки Урал в России и Казахстане произошло крупнейшее за 70 лет наводнение. Более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

В России паводок затронул акваторию Урала, Волги и запад Сибири, в Казахстане - район рек Урал и Тобол.

В Оренбургской области в воскресенье, 7 апреля, была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск, опасный уровень воды наблюдался и в Оренбурге.

По прогнозам местных чиновников, "сложная ситуация" может продлиться до конца апреля.

В Оренбургской области России продолжается сильный паводок, уровень воды в реке Урал продолжает подниматься.

Уровень воды в реке в Оренбурге вчера утром, 11 апреля, достиг 9,78 метра, что на полметра выше критического уровня, сообщили в городской администрации. В городе затоплено несколько районов.

По оценкам экспертов, уровень воды в реке Урал увеличится еще на 30-70 сантиметров, сообщало агентство ТАСС.

Nexta сообщает, что в другом городе наводнение разрушило мост, на котором находились люди. Разрушенную часть моста течение временно несло, пока жителям не удалось добраться до противоположного берега. Информации о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии, нет.

По информации властей и обнародованной сегодня информации, в Оренбургской области, граничащей с Казахстаном, затоплено в общей сложности 12 800 домов. В ряде поселков из-за паводка прервано электроснабжение. Между тем среди населения растет недовольство реакцией властей на наводнения и медленной помощью.

В Орске не менее ста жителей обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, попросив помощи и пристыдив муниципальных чиновников, которые, по их мнению, действуют слишком вяло. Представители Кремля заявили, что Путин получает сведения о ситуации, но не планирует посещать регион, пострадавший от паводка.

Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.

Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В Кургане, где проживает около 300 тысяч человек, начата превентивная эвакуация и дома покинул 571 человек.

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