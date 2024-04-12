Наводнение нанесло огромный ущерб российскому региону. Известны предварительные оценки

По предварительным данным, ущерб от паводка в Оренбургской области России превышает 40 миллиардов рублей (чуть менее 400 миллионов евро), пишет "Медуза".
Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".
Эта оценка предварительная, поскольку "вода еще не отошла" и к полноценному обследованию пока не приступили.
"Мы провели предварительную работу, оценили повреждения жилья, социальных объектов", - сказал Паслер.
В Оренбурге ожидаются новые наводнения в течение ближайших 24 часов, так как уровень воды в близлежащей реке Урал продолжает подниматься. Власти Оренбургской области призывают жителей эвакуироваться, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
"Я думаю, что уровень воды в Оренбурге в ближайшие сутки достигнет самой высокой отметки, а затем упадет", - указал Паслер.
"Проводятся все необходимые работы. Теперь нужно сосредоточиться на мониторинге наиболее критических точек", - дополнил он.
Ранее сообщалось, что из-за прорвавшейся защитной дамбы реки Урал в России и Казахстане произошло крупнейшее за 70 лет наводнение. Более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.
В России паводок затронул акваторию Урала, Волги и запад Сибири, в Казахстане - район рек Урал и Тобол.
В Оренбургской области в воскресенье, 7 апреля, была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск, опасный уровень воды наблюдался и в Оренбурге.
По прогнозам местных чиновников, "сложная ситуация" может продлиться до конца апреля.
В Оренбургской области России продолжается сильный паводок, уровень воды в реке Урал продолжает подниматься.
Уровень воды в реке в Оренбурге вчера утром, 11 апреля, достиг 9,78 метра, что на полметра выше критического уровня, сообщили в городской администрации. В городе затоплено несколько районов.
По оценкам экспертов, уровень воды в реке Урал увеличится еще на 30-70 сантиметров, сообщало агентство ТАСС.
Nexta сообщает, что в другом городе наводнение разрушило мост, на котором находились люди. Разрушенную часть моста течение временно несло, пока жителям не удалось добраться до противоположного берега. Информации о том, пострадал ли кто-либо в результате аварии, нет.
In Kuzbass, a flood of water ripped off a pontoon bridge carrying people— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024
The current carried residents of the village of Maizas down the Tom River. The entrance to the crossing was closed, but the locals still ran over to the other bank. Preliminarily, no one was injured. pic.twitter.com/czGVsbo3C1
Following Orsk, another major Russian city - Orenburg - is going under water— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2024
It is reported that the water level in the Ural River in Orenburg has risen to 10 meters. pic.twitter.com/TBoQSEpli2
По информации властей и обнародованной сегодня информации, в Оренбургской области, граничащей с Казахстаном, затоплено в общей сложности 12 800 домов. В ряде поселков из-за паводка прервано электроснабжение. Между тем среди населения растет недовольство реакцией властей на наводнения и медленной помощью.
В Орске не менее ста жителей обратились к российскому диктатору Владимиру Путину, попросив помощи и пристыдив муниципальных чиновников, которые, по их мнению, действуют слишком вяло. Представители Кремля заявили, что Путин получает сведения о ситуации, но не планирует посещать регион, пострадавший от паводка.
Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.
Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В Кургане, где проживает около 300 тысяч человек, начата превентивная эвакуация и дома покинул 571 человек.
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