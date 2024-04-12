Наводнение нанесло огромный ущерб российскому региону. Известны предварительные оценки

Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

Эта оценка предварительная, поскольку "вода еще не отошла" и к полноценному обследованию пока не приступили.

"Мы провели предварительную работу, оценили повреждения жилья, социальных объектов", - сказал Паслер.

В Оренбурге ожидаются новые наводнения в течение ближайших 24 часов, так как уровень воды в близлежащей реке Урал продолжает подниматься. Власти Оренбургской области призывают жителей эвакуироваться, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.

"Я думаю, что уровень воды в Оренбурге в ближайшие сутки достигнет самой высокой отметки, а затем упадет", - указал Паслер.

"Проводятся все необходимые работы. Теперь нужно сосредоточиться на мониторинге наиболее критических точек", - дополнил он.

Ранее сообщалось, что из-за прорвавшейся защитной дамбы реки Урал в России и Казахстане произошло крупнейшее за 70 лет наводнение. Более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

В России паводок затронул акваторию Урала, Волги и запад Сибири, в Казахстане - район рек Урал и Тобол.