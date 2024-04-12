Премьер-министр Словакии изменил свою позицию в вопросе войны в Украине

Фицо, чей союзник Питер Пеллегрини победил на президентских выборах в минувшие выходные, ранее ставил под сомнение суверенитет Украины.

"Использование военной силы Россией в Украине было грубым нарушением международного права", - сказал Фицо в четверг после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он добавил, что Украине нужны помощь и солидарность.

Призывая к мирному разрешению конфликта, Фицо уточнил, что это должно быть "решение, которое уважает территориальную целостность и суверенитет Украины".

Политик также поддержал желание Украины присоединиться к Европейскому союзу (ЕС).

"Поддержка Словацкой Республикой Украины и ее амбиций стать членом ЕС не является спекулятивной. Это полноценная поддержка", - заявил Фицо журналистам.

Политик встретился с Денисом Шмыгалем в Михаловце недалеко от границы с Украиной.

Шмыгаль поблагодарил Фицо за поддержку и "признание нашей суверенности и территориальной целостности". "Это абсолютно историческое событие для наших стран, наших правительств", - заявил журналистам украинский премьер.

В январе премьер-министр Словакии заявил, что Украина "не является независимым и суверенным государством", а находится "под полным влиянием и контролем США".

На митинге перед парламентскими выборами в прошлом году Фицо повторил неопределенные и необоснованные утверждения России, что "война в Украине началась в 2014 году, когда украинские фашисты убили гражданских лиц русской национальности".

После вступления в должность премьер-министра в октябре Фицо приостановил военную помощь Украине. Он также выступал против санкций, наложенных на Россию, и против попыток Украины присоединиться к НАТО.

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