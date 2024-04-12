Дорожная хроника: в ДТП пострадали 16 человек, один погиб, поймано 11 пьяных водителей

В четверг в Латвии было зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий один человек погиб, 16 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в Риге на Каменном мосту водитель мотоцикла врезался в автомобиль и погиб на месте происшествия.
Среди пострадавших были один пешеход и два водителя электроскутеров.
Вчера полиция задержала 11 водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе восемь водителей находились в состоянии сильного опьянения, поэтому понесут уголовное наказание.
За превышение скорости вчера составлено 279 протоколов, четыре водителя оштрафованы за агрессивное вождение, а в целом полиция составила 576 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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