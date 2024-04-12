Восточные и южные страны ЕС договорились укреплять инфраструктуру, улучшать сообщение

Такое соглашение предусмотрено в декларации, подписанной на состоявшемся в четверг в Вильнюсе саммите Инициативы трех морей, объединяющей государства региона Балтийского, Черного и Адриатического морей.

"Принята совместная декларация, которая, я надеюсь, станет стимулом для продвижения вперед по всем приоритетным направлениям", - заявил журналистам после саммита президент Литвы Гитанас Науседа.

В документе говорится, что государства инициативы должны ускорить усилия по созданию "устойчивой инфраструктуры и лучшего сообщения", развитию возобновляемых источников энергии и цифровых инноваций.

"Мы отметили, что в настоящее время в инициативе 143 приоритетных проекта в сфере транспорта, энергетики и цифровизации", - сказал глава страны.

В декларации также подчеркивается геополитическая значимость Инициативы трех морей, поскольку война в Украине продолжается, и принято решение усилить "роль и видимость" формата и сотрудничество со стратегическими партнерами инициативы - США, Еврокомиссией, Германией и новым партнером Японией.

"В декларации мы выразили нашу твердую приверженность фундаментальной цели Инициативы трех морей - укреплению регионального сотрудничества для достижения более устойчивой Европы и сильного трансатлантического партнерства", - сказал Науседа.

Инициатива трех морей объединяет тринадцать государств-членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию.

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