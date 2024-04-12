Фото ⟩ В рижском парке Победы зацвела сакура

Апрель в Латвии неожиданно порадовал теплой погодой и температурными рекордами. Начали оживать деревья и другие растения. Не осталась в стороне и сакура в рижском парке Победы, которая начала цвести в полную силу!
Галерея: цветущая сакура в парке Победы
Напомним, ежегодно цветение сакуры в парке Победы привлекает массу желающих посмотреть на нежно-розовые цветы на ветках деревьев. Конечно, не обходится без традиционных весенних фотосессий!
Галерея: сакура в парке Победы в 2023 году
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