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Фото ⟩ В рижском парке Победы зацвела сакура

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Апрель в Латвии неожиданно порадовал теплой погодой и температурными рекордами. Начали оживать деревья и другие растения. Не осталась в стороне и сакура в рижском парке Победы, которая начала цвести в полную силу!

Галерея: цветущая сакура в парке Победы

Напомним, ежегодно цветение сакуры в парке Победы привлекает массу желающих посмотреть на нежно-розовые цветы на ветках деревьев. Конечно, не обходится без традиционных весенних фотосессий!

Галерея: сакура в парке Победы в 2023 году

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