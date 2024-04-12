Рига обратится в суд, чтобы расторгнуть трудовой договор с Вайводсом

По мнению самоуправления, тот факт, что Вайводс признан подозреваемым в уголовном процессе, не позволяет самоуправлению продолжать с ним трудовые отношения и является важной причиной для обращения в суд с требованием об их прекращении.

Тот факт, что Вайводс подозревается во взяточничестве, несовместим с работой в муниципалитете и департаменте, отвечающем за крупные проекты по развитию инфраструктуры города.

Статус подозреваемого также подрывает репутацию муниципалитета, поскольку сотрудник, вероятно, действовал вопреки принципам верховенства закона и надлежащего управления, а также усиливает недоверие общественности к органам государственной власти и самоуправлению.

Согласно статье 101(5) закона о труде, важной причиной считается любое обстоятельство, которое по соображениям морали и взаимной справедливости препятствует продолжению трудовых отношений. По мнению муниципалитета, вопрос о наличии важной причины должен решать суд.

Уже сообщалось, что в начале марта руководство Рижской думы распорядилось отстранить Вайводса от обязанностей на максимально допустимый законом срок - три месяца.

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