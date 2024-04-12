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"Я у другой женщины!" Пропавший без вести мужчина отозвался на объявление о его поисках

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Измена. Иллюстративное фото
Измена. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

Менее суток назад Госполиция на своей странице в Facebook "Государственная полиция разыскивает" ("Valsts policija meklē") объявила о розыске мужчины, пропавшего по дороге на вокзал. Разрешение у ситуации оказалось неожиданным.

Мужчина сам написал комментарий под публикацией полиции: "Я жив и здоров! Я у другой женщины". В ответ на комментарий представители полиции попросили связаться со службой.

Фото: Valsts policija meklē/Facebook

В переписку мужчины и полиции вмешались комментаторы. "По крайней мере, это сэкономило работу полиции", - написал один из пользователей соцсети.

Другие комментаторы задаются вопросом, куда именно отправился авантюрист, любовная связь которого неожиданно стала достоянием общественности.

В пятницу, 12 апреля, в 14:04 Госполиция официально подтвердила: "Пропавший без вести найден целым и невредимым".

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