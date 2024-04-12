Видео ⟩ Бездомные Риги: на бутылках за день можно заработать до 20 евро

Михаил, встреченный на Центральном рынке, демонстрирует свою сумку, в которой он собрал уже 10 бутылок. Он говорит, что очень много тары можно найти в окрестностях Гризинькалнса. С ним согласен Вадим, которого он встретил на площади у Центрального вокзала. "Некоторые собирают до 20 евро в день", - рассказал Вадим программе.

В прошлом году жители Латвии, благодаря депозитной системе, отправили на переработку 80 процентов приобретенной. Теоретически оставшиеся 20% выбрасываются, но на самом деле большая часть оказывается у эстонцев и финнов, которые делают покупки в приграничных винных магазинах.

Первые месяцы года традиционно гораздо спокойнее, когда в депозитные автоматы поступает в среднем 28 миллионов единиц тары в месяц, тогда как летом прогнозируется до 47 миллионов единиц в месяц.

Сегмент многоразовых бутылок показывает лучший результат - к производителям возвращается 90 процентов тары.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)

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