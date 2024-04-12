Видео ⟩ Бездомные Риги: на бутылках за день можно заработать до 20 евро

Передача Bez Tabu поговорила с несколькими бездомными в центре Риги, которые рассказали, что жители до сих пор выбрасывают много тары от напитков, вместо того, чтобы вернуть за них уплаченные деньги по депозитной системе.
Михаил, встреченный на Центральном рынке, демонстрирует свою сумку, в которой он собрал уже 10 бутылок. Он говорит, что очень много тары можно найти в окрестностях Гризинькалнса. С ним согласен Вадим, которого он встретил на площади у Центрального вокзала. "Некоторые собирают до 20 евро в день", - рассказал Вадим программе.
В прошлом году жители Латвии, благодаря депозитной системе, отправили на переработку 80 процентов приобретенной. Теоретически оставшиеся 20% выбрасываются, но на самом деле большая часть оказывается у эстонцев и финнов, которые делают покупки в приграничных винных магазинах.
Первые месяцы года традиционно гораздо спокойнее, когда в депозитные автоматы поступает в среднем 28 миллионов единиц тары в месяц, тогда как летом прогнозируется до 47 миллионов единиц в месяц.
Сегмент многоразовых бутылок показывает лучший результат - к производителям возвращается 90 процентов тары.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)
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