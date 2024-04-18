Как Лева и "Би-2" связаны с Латвией?

В 2023 году во время концерта в "Арена Рига" Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: "Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился и мы в Radisson провели развратно сутки, у меня появилась идея написать эту песню".