Как Лева и "Би-2" связаны с Латвией?

Солист популярной российской группы "Би-2" Лева (наст. имя Егор Бортник) - частый гость в Латвии: ранее он показал, как отдыхает в Юрмале, Риге и даже в Резекне.
В 2023 году во время концерта в "Арена Рига" Лева обратился к залу и сказал, что Рига для него - особенный город. Ведь именно в Риге он познакомился со своей супругой: "Но именно в тот раз, когда я с ней познакомился и мы в Radisson провели развратно сутки, у меня появилась идея написать эту песню".
"Я ж теперь латыш по жене, получается", - подытожил Лева перед исполнением хита "Скользкие улицы".
В тот вечер его жена Ася сидела в зале, в первом ряду. Артист тогда во время исполнения песни "Моя любовь" спускался в зал к зрителям. Конечно, он не мог не подойти к любимой, не пропеть ей эти строки и не поцеловать. Все это крупным планом снимали видеокамеры.
Действительно, самая большая связь Левы с Латвией в том, что его вторая супруга родом из Риги.
Ася Бортника (Мельникова) родила артисту двух сыновей.
Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы "Мумий Тролль". Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии - в ресторане "36-я линия".
Ася и Лева часто гостят в Латвии, а летом 2008 года в Христорождественском кафедральном соборе при скоплении многочисленных рижских родственников и друзей они крестили своего первого сына Авива.
Если говорить о клипах "Би-2", то несколько были сняты именно в Риге.
Например, видеоклип "Научи меня быть счастливым". Эта песня вошла в альбом "Молоко". Известно, что съемки проходили в 60 разных местах - в Старой Риге, Саулкрасты, Сигулде и др.
"В Москве уже просто нечего снимать", - процитировал тогда музыкантов журнал "ЖЗЛ". Режиссером стал Александр Андрющенко, снявший для "Би-2" такие клипы, как "Дурочка", "Держаться за воздух" и "Он плохо кончил", а оператором - Кирилл Сперанский.
"Главное - передать особое настроение этой песни. Улочки рижского Старого города и юрмальский пляж как нельзя лучше отвечают поставленной перед режиссером задаче. Я уверен, что клип получится очень красивым и стильным", - говорили музыканты в 2007 году.
Еще один клип, который "Би-2" сняли в Латвии - "Моя любовь".
Он был снят режиссером Виктором Вилксом в 2001 году за четверо суток. Съемки проходили в окрестностях Юрмалы на развалинах Слокского целлюлозно-бумажного комбината.
Кстати, 15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.
Билеты можно приобрести здесь.
Видео: "Би-2" - "Моя любовь"
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