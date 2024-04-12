Видео ⟩ Трагическое ДТП на Каменном мосту: очевидцы рассказали об опасных маневрах погибшего

Выяснены обстоятельства трагического ДТП на Каменном мосту, в котором погиб 23-летний мотоциклист. Очевидцы происшествия рассказали, что перед столкновением молодой человек совершил несколько опасных маневров между автомобилями на мосту, передает программа Degpunktā на TV3.
Молодой человек использовал так называемый прием "змеи", двигаясь на мотоцикле между машинами и регулярно меняя полосу движения. Одновременно с этим водитель ехавшего впереди Ford Mondeo остановил свой автомобиль в пробке, не заметив, что сзади приближается мотоциклист.
Хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 50 километров в час, мотоцикл двигался гораздо быстрее. Врачи говорят, что травмы молодого человека были слишком опасны для жизни. Вероятно, он сломал себе шею.
Около половины шестого вечера автомобилисты заметили мотоциклиста в районе торгового центра Mols. Водитель Дайрис поделился кадрами видеорегистратора, на которых виден стиль мотоциклиста за несколько минут до столкновения.
"Проезжая в направлении улицы Краста в сторону центра, мотоциклист обогнал меня с правой стороны, - рассказывает Дайрис. - Я перестраивался в среднюю полосу, когда внезапно он появился в зеркале на огромной скорости. Я уклонился от столкновения. Затем он появился рядом со мной на правой полосе и снизил скорость, заставив меня обогнать его, а затем он снова ускорился. На видео можно видеть, как он вызывает опасные ситуации, маневрируя между тяжелым и легким транспортом. Одна из идущих впереди машин была вынуждена резко затормозить. Такие люди портят представление о том, каким должен быть водитель мотоцикла, потому что большинство из них действительно добросовестные и умеют вести себя на дороге".
Второй причиной серьезной аварии стало неправильное торможение. Эксперт дорожного движения Оскар Ирбитис напоминает, что каждый раз перед новым сезоном желательно отрабатывать технику остановки в отведенных для этого местах.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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