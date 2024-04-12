Видео ⟩ Трагическое ДТП на Каменном мосту: очевидцы рассказали об опасных маневрах погибшего

"Проезжая в направлении улицы Краста в сторону центра, мотоциклист обогнал меня с правой стороны, - рассказывает Дайрис. - Я перестраивался в среднюю полосу, когда внезапно он появился в зеркале на огромной скорости. Я уклонился от столкновения. Затем он появился рядом со мной на правой полосе и снизил скорость, заставив меня обогнать его, а затем он снова ускорился. На видео можно видеть, как он вызывает опасные ситуации, маневрируя между тяжелым и легким транспортом. Одна из идущих впереди машин была вынуждена резко затормозить. Такие люди портят представление о том, каким должен быть водитель мотоцикла, потому что большинство из них действительно добросовестные и умеют вести себя на дороге".