Трагическая авария в Алуксне: грузовик насмерть сбил пешехода

По словам очевидцев, большегрузный автомобиль насмерть сбил пешехода с велосипедом, а сам велосипед протащил за собой на большое расстояние.

Фото: Alūksnes un Malienas Ziņa

Полиция сообщила порталу Alūksnes un Malienas Ziņas, что мужчина 1972 года рождения, управляя грузовиком, сбил женщину 1944 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек пострадали и один погиб.

За сутки в сфере дорожного движения было принято 607 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 271 - в связи с превышением скорости.

За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и восемь уголовных процессов.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если правонарушение совершено на чужом транспортном средстве, то с виновного водителя взыскивается денежная сумма, которая может достичь рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За минувшие сутки только трое из задержанных водителей, находившихся в состоянии сильного опьянения, сели за руль своего транспортного средства, следовательно, у каждого оно будет конфисковано, а остальные пятеро должны будут заплатить государству денежный штраф, эквивалентный стоимости автомобиля, использованного в момент правонарушения.

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