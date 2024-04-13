Видео ⟩ Передача пытается разобраться в непонятном перекрестке в Болдерае

На перекрестке установлены два знака - "уступи дорогу", но каждый в разных местах.

"Действительно, кто и в какой момент должен уступить дорогу? Понятно, что человек запутывается и еще раз понимает - знакам нельзя верить. Эти знаки новые, недавно поставленные", - оценивает ситуацию ведущий программы Паулс Тимротс.

Ведущий также замечает столбики, расставленные на перекрестке: "В Риге начинает распространятся болезнь бессмысленных столбиков. Дошло до того, что столбики проникли из центра в Болдераю. Но совсем не понятно, зачем здесь пешеходный переход - людям предлагают переходить улицу в месте, где наиболее интенсивное автомобильное движение".

Видео: Сюжет программ Zebra

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