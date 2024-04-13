Мужчину исключили из Земессардзе за враждебный комментарий в адрес украинцев

Пресс-офицер Национальных вооруженных сил майор Сандра Брале, подтвердила, что после служебной проверки, установившей в действиях военнослужащего нарушение воинской дисциплины, дискредитирующее НВС, и подрывающее доверие к государственному управлению, по инициативе НВС с ним был расторгнут служебный контракт, а сам он был исключен из НВС в качестве дисциплинарного взыскания.

Действия военнослужащих и служащих в Земессардзе и вне службы должны основываться на ценностях и стандартах НВС, а также соответствовать общепринятым морально-этическим нормам.

Ранее сообщалось, что активист, совершавший забег в поддержку Украины, заявил в социальных сетях, что получил комментарии против себя и украинцев от человека по имени Олег.

В соцсетях Олега можно увидеть на видео в форме латвийской армии.

Активист также опубликовал скриншоты враждебных комментариев Олега: "в ж**у этих украинцев", "Таких людей нужно вести лечиться... совсем с ума сошли".

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