"Таких нужно вести лечиться": NBS проверят земессарга, который негативно отзывался об украинцах

Активист, совершавший забег в поддержку Украины, заявил в социальных сетях, что получил комментарии против себя и украинцев от человека по имени Олег.

В соцсетях Олега можно увидеть на видео в форме латвийской армии.

Активист также опубликовал скриншоты враждебных комментариев Олега: "в ж**у этих украинцев", "Таких людей нужно вести лечиться... совсем с ума сошли".

Если во вторник, 5 марта, представитель командующего NBS Сандра Брале заверила агентство LETA, что NBS приступили к рассмотрению дела, сегодня она заявила, что начата официальная проверка и по ее результатам будет принято решение.

Как стало известно NBS, указанный человек присоединился к Земессардзе только в этом году.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на упомянутый случай VDD, однако на данный момент служба еще не прокомментировала его агентству LETA.

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