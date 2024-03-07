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"Таких нужно вести лечиться": NBS проверят земессарга, который негативно отзывался об украинцах

rus.tvnet.lv
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Форма земессаргов. Иллюстративное фото
Форма земессаргов. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Национальные вооруженные силы (NBS) начали служебную проверку земессарга, который, предположительно, делал враждебные комментарии в адрес украинцев.

Активист, совершавший забег в поддержку Украины, заявил в социальных сетях, что получил комментарии против себя и украинцев от человека по имени Олег.

В соцсетях Олега можно увидеть на видео в форме латвийской армии.

Активист также опубликовал скриншоты враждебных комментариев Олега: "в ж**у этих украинцев", "Таких людей нужно вести лечиться... совсем с ума сошли".

Если во вторник, 5 марта, представитель командующего NBS Сандра Брале заверила агентство LETA, что NBS приступили к рассмотрению дела, сегодня она заявила, что начата официальная проверка и по ее результатам будет принято решение.

Как стало известно NBS, указанный человек присоединился к Земессардзе только в этом году.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на упомянутый случай VDD, однако на данный момент служба еще не прокомментировала его агентству LETA.

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