Видео ⟩ В Иманте мужчины убили собутыльника и оставили тело во дворе

Все произошло во время распития спиртных напитков, когда четверо мужчин избили своего знакомого, а затем оставили его на газоне.

Вечером 26 марта житель микрорайона Иманта Мартиньш заметил, что возле многоэтажного дома на земле лежит труп мужчины.

Это потрясло местных жителей окрестности, и, по словам Мартиньша, такого жестокого преступления в этом районе еще никогда не было.

"Полицейские показали мужчину - парня лет 20, блондина, молодого. Я никогда не видел его. У нас на восьмом этаже есть пьющие, тусующиеся, агрессивные, но не из этой компании. Я был в шоке. [Это произошло] прямо рядом, прямо рядом с домом", - поделился Мартиньш.

Некоторые жители сначала подумали, что погибшего столкнули либо он сам принял решение выпрыгнуть из окна. Полицейское расследование установило, что мужчину убили его собутыльники.

"При расследовании этого преступления полиция установила, что погибший ранее был знаком с подозреваемыми. Конфликт между ними возник во время совместного распития спиртных напитков в многоквартирном доме. Во время ссоры четверо мужчин избили своего знакомого, а затем вынесли его тело на улицу и оставили там", - сообщили в полиции.

Все четверо подозреваемых взяты под стражу. Преступление серьезное, и им грозит пожизненное заключение.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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