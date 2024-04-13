Смилтенс: Бергманис мог бы стать хорошим еврокомиссаром по обороне

Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис (ЛЗП/Объединенный список) мог бы стать хорошим еврокомиссаром по обороне, заявил сегодня, 13 апреля, на съезде Латвийской зеленой партии (ЛЗП) лидер Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс (Объединенный список).
Смилтенс таким образом сослался на запланированные изменения в Евросоюзе, которые предусматривают создание в Еврокомиссии поста еврокомиссара, непосредственно ответственного за оборону.
Секретарь Сейма и депутат также положительно отметил других деятелей ЛЗП: Ингмара Лидаку, Дидзиса Шмитса и Эдгара Таварса - и их деятельность на благо партии и объединения партий "Объединенный список".
Смилтенс положительно оценил, что в работе объединения сошли на нет какие-то внутренние интриги, вместо этого политики работают над развитием страны.
Представитель "Лиепайской партии", депутат Сейма Марис Кучинскис также подчеркнул, что именно сейчас ЛЗП особенно нужна латвийской политике. Поскольку в правящей коалиции так много выдающих себя за зеленых, ЛЗП должна следить, действуют ли находящиеся у власти разумно в сфере зеленой политики, следует из слов Кучинскиса.
Как сообщалось, сегодня, 13 апреля, собрался съезд ЛЗП, на котором планируется обсудить безопасность Латвии, защиту окружающей среды и развитие народного хозяйства.
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