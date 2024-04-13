Смилтенс: Бергманис мог бы стать хорошим еврокомиссаром по обороне

Смилтенс таким образом сослался на запланированные изменения в Евросоюзе, которые предусматривают создание в Еврокомиссии поста еврокомиссара, непосредственно ответственного за оборону.

Секретарь Сейма и депутат также положительно отметил других деятелей ЛЗП: Ингмара Лидаку, Дидзиса Шмитса и Эдгара Таварса - и их деятельность на благо партии и объединения партий "Объединенный список".

Смилтенс положительно оценил, что в работе объединения сошли на нет какие-то внутренние интриги, вместо этого политики работают над развитием страны.

Представитель "Лиепайской партии", депутат Сейма Марис Кучинскис также подчеркнул, что именно сейчас ЛЗП особенно нужна латвийской политике. Поскольку в правящей коалиции так много выдающих себя за зеленых, ЛЗП должна следить, действуют ли находящиеся у власти разумно в сфере зеленой политики, следует из слов Кучинскиса.

Как сообщалось, сегодня, 13 апреля, собрался съезд ЛЗП, на котором планируется обсудить безопасность Латвии, защиту окружающей среды и развитие народного хозяйства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!