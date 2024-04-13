Иран захватил в Персидском заливе сухогруз под флагом Португалии "за связь с Израилем"

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности в отношениях между Ираном и странами Запада.

Израиль опасается нападения со стороны Тегерана, после того как по зданию иранского посольства в столице Сирии Дамаске 1 апреля был нанесен удар, в результате которого погибли несколько руководителей Корпуса стражей Исламской революции, включая двух генералов.

Оператор судна, компания MSC, подтвердила захват в Ормузском проливе судна под португальским флагом, на борту которого находится 25 человек.

«Мы с сожалением сообщаем, что MSC Aries, принадлежащий Zodiac Maritime и зафрахтованный MSC, при прохождении через Ормузский пролив был захвачен иранским вертолетным десантом», — говорится в разосланном компанией сообщении.

Там также указано, что MSC «тесно сотрудничает с соответствующими властями, чтобы обеспечить благополучие [экипажа] и безопасное возвращение судна».

Zodiac Maritime является частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

Впрочем, позже MSC уточнила, что владелец судна — Gortal Shipping, которая лишь «аффилирована» Zodiac Maritime.

Представитель командования израильской армией заявил, что любая попытка Ирана эскалировать конфликт не останется без ответа.

В последний раз MSC Aries видели накануне у берегов Дубая, он направлялся к Ормузскому проливу.

Как уточняет Times of Israel, капитан судна отключил сигнал, передающий точное местоположение сухогруза, что «является обычным делом для связанных с Израилем судов, следующих через этот регион».