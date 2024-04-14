Ситуация на фронте для Украины ухудшается. Есть ли риск поражения в 2024 году?

«Я думаю, что первой целью российского наступления в этом году будет прорыв в Донбассе, — добавляет генерал Бэрронс, — но взгляды российских военных будут прикованы и к Харькову, который находится примерно в 29 километрах от российской границы, и это главный приз».

Сможет ли Украина продолжать функционировать как жизнеспособное образование, если Харьков падет? Да, говорят аналитики, но это будет катастрофическим ударом как по моральному духу, так и по экономике.

Россия ежедневно наносит удары по Харькову ракетами и беспилотниками Фото: Getty Images

Донбасс

Территория восточной Украины находится в состоянии войны с 2014 года, когда поддерживаемые Москвой сепаратисты объявили себя «народными республиками».

В 2022 году Россия незаконно аннексировала две области Донбасса — Донецкую и Луганскую. Именно здесь последние 18 месяцев проходила большая часть боевых действий.

Украина приняла спорное решение, приложив огромные усилия и затратив большие людские и материальные ресурсы, пытаясь удержать сначала город Бахмут, а затем Авдеевку.

В ходе этих боёв она потеряла и то, и другое, а также некоторые из своих лучших боевых подразделений.

В Киеве возражают: сопротивление привело к непропорционально высоким потерям у россиян.

Это правда, бои за эти населённые пункты прозвали «мясорубкой».

Но у Москвы есть еще много войск, которые она может бросить в бой, а у Украины — нет.