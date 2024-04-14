"В первый раз такая нелепая ситуация": десятки туристов из Эстонии застряли в египетском аэропорту

Оказалось, что многие пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс. Люди были очень возмущены. Читатель, рассказавший об этой истории, сказал, что, для того чтобы избежать конфликта, он решил помочь работникам аэропорта.

"Люди возмущались очень сильно, дабы избежать конфликта, решил помочь работникам аэропорта, они меня пустили за стойку регистрации, за компьютер, я своими глазами видел списки пассажиров, после меня попросили называть громко имена и фамилии по очереди, назвал имен 20-30, никто не отозвался, хотя в очереди ожидания было около 120 человек. В итоге мы поняли, что компания Coral Travel прислала не тот список пассажиров", - говорит читатель Дмитрий.