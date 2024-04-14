Вс, 14.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"В первый раз такая нелепая ситуация": десятки туристов из Эстонии застряли в египетском аэропорту

Ефим Щукин rus.postimees.ee
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Очередь в аэропорту. Иллюстративное фото.
Очередь в аэропорту. Иллюстративное фото. Фото: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что 11 апреля он, как и многие другие пассажиры, находился в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха и ждал вылета в Таллинн. Но все пошло не по плану, сообщает Rus.Postimees.

Оказалось, что многие пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс. Люди были очень возмущены. Читатель, рассказавший об этой истории, сказал, что, для того чтобы избежать конфликта, он решил помочь работникам аэропорта.

"Люди возмущались очень сильно, дабы избежать конфликта, решил помочь работникам аэропорта, они меня пустили за стойку регистрации, за компьютер, я своими глазами видел списки пассажиров, после меня попросили называть громко имена и фамилии по очереди, назвал имен 20-30, никто не отозвался, хотя в очереди ожидания было около 120 человек. В итоге мы поняли, что компания Coral Travel прислала не тот список пассажиров", - говорит читатель Дмитрий.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх