"В первый раз такая нелепая ситуация": десятки туристов из Эстонии застряли в египетском аэропорту

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что 11 апреля он, как и многие другие пассажиры, находился в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха и ждал вылета в Таллинн. Но все пошло не по плану, сообщает Rus.Postimees.
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Оказалось, что многие пассажиры не могут зарегистрироваться на рейс. Люди были очень возмущены. Читатель, рассказавший об этой истории, сказал, что, для того чтобы избежать конфликта, он решил помочь работникам аэропорта.