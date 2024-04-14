Постоянная миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщила, что начатая в субботу вечером атака якобы стала ответом на "агрессию Израиля против дипломатического объекта в Дамаске".

Миссия добавила, что этот вопрос может "считаться исчерпанным".

Однако в случае, если "израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно тяжелее", говорится в заявлении иранской миссии, распространенном на сайте социальной связи Х.

Как сообщалось ранее, Иран запустил в Израиль беспилотные летательные аппараты со своей территории в субботу.

Системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке начали перехватывать беспилотники, выпущенные Ираном в Израиль, подтвердили в ночь на воскресенье два американских чиновника.

Источники не предоставили информацию, как и где были перехвачены иранские летные роботы.

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