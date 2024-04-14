Видео ⟩ Математику в школе сдавали трое, сдал один. Передача анализирует результаты экзаменов

Оценивая результаты экзаменов, наметилась тенденция, что лучший результат демонстрируют более крупные по количеству учеников школы.

Но есть и исключения, и несколько маленьких школ добились отличных результатов. Латвийское телевидение на этой неделе посетило три маленькие школы, в которых результаты экзаменов особенно выделяются на фоне других школ и общих тенденций.

В прошлом году выпускники 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены, вместо государственных проверочных работ, они были организованы с целью получить объективный отчет о достижениях и знаниях школьников по всей стране.

Самым большим камнем преткновения для школьников традиционно является математика. В прошлом году больше всего школьников осталось без аттестата именно из-за математики, и это происходит не в первый год. По математике средний результат по стране в 2023 году, по окончании основной школы, составил 50,5%. В младших школах средний показатель еще ниже - около 40%.

Если смотреть на школы, где в прошлом году по математике были худшие результаты, то в негативном ключе выделяется Калнциемская волостная средняя школа в Елгавском крае, где средний показатель в прошлом году составил 7,3% - значит, неуспешный. Экзамен по математике сдавали только трое учеников. Однако одной ученице удалось сдать экзамен, и она единственная из класса получила документ о полученном основном образовании.

Министерство образования такими данными не удивлено, и подчеркивает, что переговоры о приведении сети школ в порядок продолжаются.

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