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Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, страны открывают свои воздушные пространства

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Иерусалим. 14 апреля 2024 года
Иерусалим. 14 апреля 2024 года Фото: MENAHEM KAHANA/AFP

Ирак, Иордания и Ливан открыли в воскресенье свои воздушные пространства, которые закрыли в ответ на атаку иранских дронов и ракет по Израилю.

Управление гражданской авиации Ирака заявило, что открывает воздушное пространство и будут возобновлены полеты в и из иракских аэропортов. Управление сообщило, что рисков безопасности для гражданской авиации больше не существует.

Курдские СМИ на севере Ирака сообщили, что иранские беспилотники совершали ночные полеты над курдским регионом Ирака.

Иордания, граничащая с Ираком и Израилем, заявила, что воздушное пространство открыто, и ситуация снова нормальная.

Министр транспорта Ливана Али Хами сказал новостному агентству AFP, что авиасообщение восстановлено с 7:00 по местному и латвийскому времени, в том числе работу возобновил международный аэропорт в Бейруте.

Израиль тоже сегодня утром открыл свое воздушное пространство.

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