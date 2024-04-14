KNAB проводит 12 проверок возможных нарушений агитации на выборах в Европарламент

В производстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) находится 12 ведомственных проверок по возможным нарушениям в ходе предвыборной агитации, в том числе по трем возможным случаям скрытой агитации перед выборами в Европейский парламент, выяснило агентство LETA в бюро.
KNAB сообщает, что сейчас в ходе одной из этих проверок оценивается возможное нарушение запрета на распространение агитационных материалов в структуре публичного лица. Более подробной информации об этом случае бюро не предоставило, но, возможно, он связан с рекламными листовками лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова в Сейме, на которые в соцсетях обратил внимание KNAB другой кандидат в депутаты Европарламента Рихард Колс (Национальное объединение).
С начала периода предвыборной агитации БПБК завершило четыре проверки, не выявив нарушений закона о предвыборной агитации.
10 февраля начинается период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент.
Период предвыборной агитации продлится до дня выборов - 8 июня.
Согласно опубликованной KNAB информации, максимальный размер предвыборных расходов партии или объединения партий составляет 635 317 евро, европейской политической партии - 63 532 евро, несвязанного лица - 10 500 евро.
Согласно закону о предвыборной агитации, если в период предвыборной агитации KNAB установит, что политическая партия или объединение политических партий превысило максимальную разрешенную для предвыборной агитации сумму, то начальник KNAB сможет принять решение о запрете на проведение дальнейшей предвыборной агитации за плату.
Такой запрет начальник KNAB сможет установить и для несвязанного лица, если оно превысит разрешенную законом сумму расходов на агитацию.
Кроме того, в соответствии с законом для размещения предвыборных агитационных материалов во внешнем публичном пространстве (вывески, стенды, афиши, доски, ширмы, плакаты, реклама в витринах и другие подобные рекламные объекты) запрещается использовать здания государственных учреждений и учреждений самоуправлений, здания церквей и часовен, здания автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и пассажирских портов и памятники архитектуры и искусства государственного значения.
Упомянутый запрет также распространяется на здания, принадлежащие государственным структурам и структурам производных публичных лиц и обществам капитала, в которых государству или производным публичным лицам принадлежит более 50% долей капитала, а также обществам капитала, в которых обществам капитала одного или нескольких государственных или производных публичных лиц отдельно или вместе принадлежит более 50% долей капитала.
Использование административных ресурсов в предвыборной агитации запрещено.
Законами установлен и ряд других ограничений в ходе предвыборной агитации, за нарушение которых предусмотрены соответствующие штрафы.
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