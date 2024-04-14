KNAB проводит 12 проверок возможных нарушений агитации на выборах в Европарламент

Такой запрет начальник KNAB сможет установить и для несвязанного лица, если оно превысит разрешенную законом сумму расходов на агитацию.

Кроме того, в соответствии с законом для размещения предвыборных агитационных материалов во внешнем публичном пространстве (вывески, стенды, афиши, доски, ширмы, плакаты, реклама в витринах и другие подобные рекламные объекты) запрещается использовать здания государственных учреждений и учреждений самоуправлений, здания церквей и часовен, здания автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и пассажирских портов и памятники архитектуры и искусства государственного значения.

Упомянутый запрет также распространяется на здания, принадлежащие государственным структурам и структурам производных публичных лиц и обществам капитала, в которых государству или производным публичным лицам принадлежит более 50% долей капитала, а также обществам капитала, в которых обществам капитала одного или нескольких государственных или производных публичных лиц отдельно или вместе принадлежит более 50% долей капитала.

Использование административных ресурсов в предвыборной агитации запрещено.

Законами установлен и ряд других ограничений в ходе предвыборной агитации, за нарушение которых предусмотрены соответствующие штрафы.

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