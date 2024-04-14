Атака Ирана на Израиль: что известно

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран впервые напрямую атаковал Израиль со своей территории с помощью беспилотников и ракет. Во многих израильских городах звучали сирены воздушной тревоги, в Иерусалиме раздавались взрывы. Телеканал CNN назвал обстрел Израиля самой мощной одномоментной атакой дронов за всю историю их применения. По данным израильских военных, подавляющее большинство воздушных целей были сбиты. DW - об атаке и ее последствиях.

ЦАХАЛ: Иран выпустил по Израилю свыше 300 дронов и ракет, 99 процентов из них сбиты

По данным израильской армии, ночная атака с территории Ирана состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько баллистических ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.