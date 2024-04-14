Латвия изменила маршруты авиарейсов после атаки Ирана на Израиль

Вчера вечером и сегодня утром, 13 и 14 апреля, латвийские перевозчики не выполняли рейсов в страны, находящиеся в зоне конфликта, или пересекающие их, поэтому нападение Ирана не повлияло на работу латвийских перевозчиков.

Однако в ближайшее время будут выполняться рейсы, которые по расписанию должны были использовать воздушное пространство стран, вовлеченных в конфликт, и их соседей.

Таким образом, полеты в некоторые пункты назначения в ближайшем будущем будут более продолжительными или с техническими остановками, что повлияет на общее время полета.

Эти меры были приняты, чтобы устранить любые риски для безопасности пассажиров, экипажей и самолетов, сказал Винцевс.

Агентство гражданской авиации отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке совместно с международными партнерами и анализирует возможное развитие ситуации совместно с национальными авиаперевозчиками.

Всю текущую информацию о рейсах, которые затронуло нападение Ирана, авиаперевозчики будут предоставлять пассажирам.

Уже сообщалось, что вчера вечером, 13 апреля, Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет, большая часть которых была перехвачена Израилем и его союзниками.

Иран заявил, что это был ответ на нападение 1 апреля на иранское посольство в Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два иранских генерала. Тегеран винит в этом ударе Израиль.

Ранее сообщалось, что в результате падения нескольких иранских ракет был причинен небольшой ущерб одному израильскому военному объекту. О каком объекте идет речь, власти не уточнили. По информации израильских СМИ, повреждения могла получить военная база в пустыне Негев на юге Израиля.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!