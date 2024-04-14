Жители Азии едут в Латвию за образованием. Курсы всего несколько часов в неделю

В настоящее время Сейм работает над изменениями в Законе об иммиграции. По мнению Управления по делам гражданства и миграции, возможности для взрослых из третьих стран учиться в Латвии на уровне средней школы должны быть ограничены.

"Мы заметили, что в этой группе есть люди, которые хотят учиться в средней школе, но им уже за 40 лет. Они приезжают со всей семьей, и, как правило, в их багаже уже есть, например, высшее образование. Обоснование у них такое: образование другого типа, и чтобы сейчас поступить, нужно снова обновить свои знания в средней школе", - говорит Майра Розе, руководитель PMLP.

Отказы в визе менее распространены среди студентов, отобранных крупными университетами. Значительную роль в более низком количестве отказов в визах играет то, как образовательные учреждения оценивают учащихся, их документы, языковые навыки и проводят собеседования.

Министерство образования предложило создать в Сейме рабочую группу по изменению Закона об иммиграции, чтобы предотвратить риски нелегальной миграции под видом получения образования.

"Мы видим, что часто это обучение на самом деле является просто предлогом, на самом деле учеба не проводится и эти люди уезжают куда-то еще,

работают где-то в других странах Евросоюза, а не учатся на курсах или получают образование. И мы считаем, что на данный момент у нас действительно очень широкий и расплывчатый Закон об иммиграции. Необходимо установить гораздо более четкие критерии и принципы привлечения студентов в учебные заведения Латвии", - говорит представитель Министерства образования Диана Лайпниеце.

Министерство образования обеспокоено тем, что приглашение граждан третьих стран на образовательные программы более низкого уровня может повлиять на престиж латвийского образования.

Кроме того, отягощение системы заявлениями, которые с высокой степенью вероятности будут отклонены, замедляет процесс оформления документов для студентов, которые планируют получить полноценное высшее образование.

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