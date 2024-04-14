Жители Азии едут в Латвию за образованием. Курсы всего несколько часов в неделю

Люди из Индии, Узбекистана, Вьетнама и других стран приезжают в Латвию, чтобы в течение нескольких месяцев пройти обучение, например, на курсах английского языка или освоить профессию. Занятия обычно проводятся всего несколько дней в неделю. Но люди, которые запрашивают визы с целью "обучения", в том числе на уровне среднего образования, как правило, являются зрелыми людьми, уже имеющими семьи и детей, которых они тоже хотят взять с собой в Латвию. Как сообщает программа De Facto, опасаясь рисков нелегальной иммиграции под видом образования, Министерство образования и науки призывает внести изменения в Закон об иммиграции.
Несмотря на звучное название, здание, в котором расположена Рижская международная школа, оставляет впечатление заброшенности. Скромная на вид лестница ведет в квартиру на втором этаже, приспособленную для учебы. В среду днем в одной из комнат группе латвийцев рассказывают о работе сантехника. Для иностранцев учеба проходит один день в неделю, чаще всего по выходным.
В ответ на телефонный звонок программы директор Рижской международной школы Инесе Бобуле объясняет причину такого графика курсов: "У преподавателей свои графики, и обычно мы можем организовать один, максимум два дня в неделю. Такие дни принято называть курсами. И обычно люди тратят на курсы 1-2 дня в неделю. Они не посвящают курсам каждый день. Обычно это выходные, или вечер, или утро".
В учебном центре говорят, что на данный момент у них есть более десяти человек из-за границы, которые проходят обучение. Почему стоит ехать сюда из Азии, непонятно. Директор центра не считает, что учеба, занимающая немного времени в течение недели, становится прикрытием для нелегальной иммиграции. Заведение также время от времени проверяют пограничники.
"Знаете, я вижу, как люди строят здесь свою жизнь. Они создают семьи, женятся, рожают детей. Они ассимилируются здесь и остаются на более длительный период. И они не просто приезжают, делают что-то, не знаю, плохое или хорошее в вашем понимании, проходят обучение и уезжают.
Обычно они хотят здесь остаться, ассимилироваться - семьи, дети, привозят жен", - говорит Бобуле, директор Рижской международной школы.
De Facto известно, что недавно в аэропорту пограничники задержали несколько человек, которые приехали из Вьетнама в Латвию на трехмесячные курсы по изучению английского языка. Они вообще не могли общаться на английском. Их планировалось принять в языковую школу Pygmalion. В офисе компании говорят, что для вьетнамцев планировались курсы для начинающих.
В аэропорту были проведены дополнительные проверки жителей Вьетнама, отправившихся учиться в колледж гостиничного бизнеса Hotel School. Здесь плата за один учебный год для иностранцев составляет четыре тысячи - дороже, чем на некоторых программах, например, в университете. Для обучения в колледже требуется уровень владения языком не выше разговорного (A2).
Юлия Паснака, директор и председатель правления Hotel School, объясняет: "Если мы говорим о программе обучения на поваров, то занятия проходят практически, а не путем написания рефератов. С практикой у них все в порядке, так что я не вижу больших препятствий".
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в колледже гостиничного бизнеса был один из самых высоких показателей отказов в визе -из 104 заявлений было отклонено 35, или треть (34%).
По данным Министерства иностранных дел, Латвия отказала в выдаче в общей сложности 624 виз в 2023 году, или 15% всех заявлений с целью въезда "для обучения".
Директор консульского департамента МИД Агнесе Салиня рассказала: "Если нас иногда критикуют за то, что посольства намеренно отказывают в визах, то я могу сказать, что это определенно не так, потому что с точки зрения процесса нам гораздо проще выдать визу, чем отказать в ней. Потому что каждый отказ должен быть обоснован и мотивирован, должны быть конкретные факты, ссылки на нормативную базу. Также каждый из этих отказов можно обжаловать. Поэтому с точки зрения такого процесса это действительно очень трудоемко.
И если на оформление одной визы уйдет около 30 минут, то на оформление отказа, если еще и клиент "сложный", может потребоваться несколько часов работы с одним заявлением на визу".
Если документы получены, еще одним этапом является проверка со стороны Государственной пограничной охраны, чаще всего в аэропорту по прибытии в Латвию.
"Это один из основных фильтров. Внутри страны мы уже работаем над конкретной информацией, над субъектами, у которых было отозвано право на проживание.(...) Мы также проводим совместные рейды с полицией и другими службами. А когда мы проводим более крупные рейды, то идем в студенческие общежития и проверяем условия проживания", - говорит глава отдела иммиграционного контроля Государственной погранохраны Агнис Вишневскис.
В настоящее время Сейм работает над изменениями в Законе об иммиграции. По мнению Управления по делам гражданства и миграции, возможности для взрослых из третьих стран учиться в Латвии на уровне средней школы должны быть ограничены.
"Мы заметили, что в этой группе есть люди, которые хотят учиться в средней школе, но им уже за 40 лет. Они приезжают со всей семьей, и, как правило, в их багаже уже есть, например, высшее образование. Обоснование у них такое: образование другого типа, и чтобы сейчас поступить, нужно снова обновить свои знания в средней школе", - говорит Майра Розе, руководитель PMLP.
Отказы в визе менее распространены среди студентов, отобранных крупными университетами. Значительную роль в более низком количестве отказов в визах играет то, как образовательные учреждения оценивают учащихся, их документы, языковые навыки и проводят собеседования.
Министерство образования предложило создать в Сейме рабочую группу по изменению Закона об иммиграции, чтобы предотвратить риски нелегальной миграции под видом получения образования.
"Мы видим, что часто это обучение на самом деле является просто предлогом, на самом деле учеба не проводится и эти люди уезжают куда-то еще,
работают где-то в других странах Евросоюза, а не учатся на курсах или получают образование. И мы считаем, что на данный момент у нас действительно очень широкий и расплывчатый Закон об иммиграции. Необходимо установить гораздо более четкие критерии и принципы привлечения студентов в учебные заведения Латвии", - говорит представитель Министерства образования Диана Лайпниеце.
Министерство образования обеспокоено тем, что приглашение граждан третьих стран на образовательные программы более низкого уровня может повлиять на престиж латвийского образования.
Кроме того, отягощение системы заявлениями, которые с высокой степенью вероятности будут отклонены, замедляет процесс оформления документов для студентов, которые планируют получить полноценное высшее образование.
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