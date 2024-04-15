Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: ретро-Меркурий и слабая Венера - ничего радостного!

На этой неделе астрологи DailyHoro настоятельно рекомендуют следить за чистотой информационного поля. Старайтесь удалять ненужную информацию из компьютера, телефона, а также в целом не заниматься впитыванием ненужных сведений - из уст людей, из новостей и так далее. Думайте о хорошем, чтобы ретро-Меркурий не имел над вами власть.
Овен
Хороший сон на этой неделе будет самым лучшим подарком Овнов самим себе. Астрологи рекомендуют соблюдать режим дня, больше бывать на свежем воздухе и не сидеть на месте, не заниматься самокопанием. Высокие физические нагрузки тоже будут очень некстати. Что касается отношений с людьми, то они могут стать очень натянутыми. Всем, кто состоит в отношениях, желательно остерегаться ссор и скандалов. Конфликты с самыми близкими людьми будут очень деструктивными.
Телец
Тельцам эксперты настоятельно советуют бросить все свои силы на то, чтобы искоренить в себе ревность, страх, сомнения. Лучше поговорить с близким и любимым человеком, если что-то беспокоит. Не стоит быть импульсивными сейчас. Что касается работы и финансовой сферы, астрологи рекомендуют начать избавление от долгов любого типа и объема. Еще Тельцы могут потерять удачу из-за жадности.
Близнецы
Самым опасным днем недели для Близнецов окажется понедельник. Людям данного знака стоит сфокусироваться на работе. Важные события будут происходить практически каждый день, поэтому придется настраивать себя на оптимистичный лад. Не стоит бросать все силы на решение проблем - лучше оставить немного времени для отдыха и общения с близкими. Творческая энергия Близнецов резко пойдет на убыль, поэтому в работе и делах лучше уповать на логику и опыт.
Рак
Раки должны поверить в себя с новой силой и научиться тратить меньше времени на бесполезные и малозначительные задачи. Это будет очень неподходящее время для тяжелой интеллектуальной или физической работы, любовных приключений, поездок. Лучше фокусироваться на том, что доставляет удовольствие и не требует больших затрат времени. Астрологи советуют не пугаться трудностей, ведь они временны.
Лев
Львам сейчас лучше заняться личными делами, а также проектами, для которых подходит дедлайн. Еще очень важно в такой неблагоприятный период поддерживать гармонию в доме, поскольку именно в родных стенах будет ждать успокоение, позитив. Отдых станет намного более эффективным дома, поэтому не стоит отправляться куда-то далеко. Львам с 15 по 21 апреля стоит почаще заниматься делами вместе с родными людьми.
Дева
Девам сейчас стоит как можно более осторожно относиться к своему здоровью. Есть риск заболеть, простудиться. Работа подождет, а вот тело Девам халатного обращения не простит. Близятся перемены. Их нужно ощущать, предвещать и предсказывать. Не нужно сидеть на месте - важно развиваться духовно, умственно, физически. Весна в самом разгаре, поэтому толика удачи будет с Девами в амурной сфере, несмотря на слабость Венеры.
Весы
Астрологи советуют Весам показывать всем вокруг свой интеллект, свою харизму и чувство юмора. Это поможет понравиться противоположному полу. Тем, кто свободен и любит флирт, нужно помнить про умеренность. Меркурий будет требовать активных, но осторожных действий, направленных на решение деловых вопросов. Венера в Овне может вызвать нерешительность и сомнения, что негативно отразится на делах.
Скорпион
На этой неделе Скорпионам необходимо следовать составленному ранее плану. Ретро-Меркурий не даст возможности быстро решить финансовые дела и проблемы, а слабая позиция Венеры может привести к резким и непредсказуемым перепадам настроения.
Чтобы избежать неприятностей на этой неделе, Скорпионам потребуется нахождение рядом с близкими людьми. Можно отдыхать вместе со своей второй половинкой, ходить на свидания.
Стрелец
К великому сожалению, спокойствия на этой неделе ждать не придется, потому что жизнь будет похожа на американские горки. Будут большие взлеты и глубокие падения, но Стрельцам не нужно об этом переживать слишком сильно, потому что всё придет в норму, они останутся терпеливыми и вдумчивыми. Сейчас не стоит отправляться в спонтанные путешествия. Черные и белые полосы будут чередоваться, так что не стоит по каждому малому поводу впадать в ярость или грусть.
Козерог
Козерогам рисковать точно не рекомендуется. Сейчас не стоит проверять удачу на прочность, играя с судьбой. Особенно актуально это для 19 апреля - самого опасного дня недели, когда негативная Венера окажется в соединении с ретро-Меркурием. Сейчас не лучшее время для смены обстановки, активной работы или смены профессии, для обучения и получения знаний. Лучше как можно больше отдыхать, если имеется такая возможность.
Водолей
Заниматься усиленно спортом и покидать родные пенаты астрологи Водолеям категорически не рекомендуют. С другой стороны, этим людям не повредит пребывание на свежем воздухе. Нужно чаще ходить пешком. Влюбленных Водолеев ждут наплывы грусти. Одинокие представители данного знака смогут найти свою вторую половинку при должном уровне внимания. Это прекрасное время для духовного развития.
Рыбы
Романтика сейчас поможет Рыбам избежать неудач и поднять настроение. Лучше не рассказывать пока своим близким людям и второй половинке о проблемах. Важно поддерживать родственников и друзей морально в их начинаниях, а также не осуждать за проколы. Еще Рыбам нельзя идти на поводу у своих сиюминутных желаний, чтобы не совершить ошибок.
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