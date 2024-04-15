Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: ретро-Меркурий и слабая Венера - ничего радостного!

Скорпион

На этой неделе Скорпионам необходимо следовать составленному ранее плану. Ретро-Меркурий не даст возможности быстро решить финансовые дела и проблемы, а слабая позиция Венеры может привести к резким и непредсказуемым перепадам настроения.

Чтобы избежать неприятностей на этой неделе, Скорпионам потребуется нахождение рядом с близкими людьми. Можно отдыхать вместе со своей второй половинкой, ходить на свидания.

Стрелец

К великому сожалению, спокойствия на этой неделе ждать не придется, потому что жизнь будет похожа на американские горки. Будут большие взлеты и глубокие падения, но Стрельцам не нужно об этом переживать слишком сильно, потому что всё придет в норму, они останутся терпеливыми и вдумчивыми. Сейчас не стоит отправляться в спонтанные путешествия. Черные и белые полосы будут чередоваться, так что не стоит по каждому малому поводу впадать в ярость или грусть.

Козерог

Козерогам рисковать точно не рекомендуется. Сейчас не стоит проверять удачу на прочность, играя с судьбой. Особенно актуально это для 19 апреля - самого опасного дня недели, когда негативная Венера окажется в соединении с ретро-Меркурием. Сейчас не лучшее время для смены обстановки, активной работы или смены профессии, для обучения и получения знаний. Лучше как можно больше отдыхать, если имеется такая возможность.

Водолей

Заниматься усиленно спортом и покидать родные пенаты астрологи Водолеям категорически не рекомендуют. С другой стороны, этим людям не повредит пребывание на свежем воздухе. Нужно чаще ходить пешком. Влюбленных Водолеев ждут наплывы грусти. Одинокие представители данного знака смогут найти свою вторую половинку при должном уровне внимания. Это прекрасное время для духовного развития.

Рыбы

Романтика сейчас поможет Рыбам избежать неудач и поднять настроение. Лучше не рассказывать пока своим близким людям и второй половинке о проблемах. Важно поддерживать родственников и друзей морально в их начинаниях, а также не осуждать за проколы. Еще Рыбам нельзя идти на поводу у своих сиюминутных желаний, чтобы не совершить ошибок.

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