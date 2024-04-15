Россия нашла "окно возможностей": офицер штаба Земессардзе комментирует успехи агрессора в Украине

По словам эксперта, Россия нашла "окно возможностей" для нанесения ударов по энергосистемам Украины и все чаще наносит беспорядочные удары, поражая как военные, так и гражданские объекты.

Ситуация в Украине показывает, что ее противовоздушных сил недостаточно - Киев в какой-то степени защищен, но на линии фронта есть серьезные проблемы, и военные были вынуждены отозвать эти системы с фронта и переместить их в глубь страны. Тем временем Россия массированным огнем "выбивает" системы ПВО Украины, выискивая слабые места.

Комментируя призыв Украины к Западу предоставить ей 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, Слайдиньш сказал, что это будет долгая борьба, потому что на Западе их не так много, а также сами государства нуждаются в них.