Россия нашла "окно возможностей": офицер штаба Земессардзе комментирует успехи агрессора в Украине

В настоящее время Россия добивается в Украине скорее тактических, чем стратегических успехов, заявил в понедельник утром, 15 апреля, в интервью телеканалу TV3 майор Янис Слайдиньш.
По словам эксперта, Россия нашла "окно возможностей" для нанесения ударов по энергосистемам Украины и все чаще наносит беспорядочные удары, поражая как военные, так и гражданские объекты.
Ситуация в Украине показывает, что ее противовоздушных сил недостаточно - Киев в какой-то степени защищен, но на линии фронта есть серьезные проблемы, и военные были вынуждены отозвать эти системы с фронта и переместить их в глубь страны. Тем временем Россия массированным огнем "выбивает" системы ПВО Украины, выискивая слабые места.
Комментируя призыв Украины к Западу предоставить ей 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, Слайдиньш сказал, что это будет долгая борьба, потому что на Западе их не так много, а также сами государства нуждаются в них.
Майор считает, что, несмотря на широко распространенную риторику, Россия в настоящее время не добилась больших успехов на фронте, а достижения, достигнутые с осени прошлого года, носят скорее тактический, чем стратегический характер. Он также не согласен с предположениями о том, что текущая ситуация на фронте свидетельствует о том, что Россия движется к победе. В настоящее время на фронте есть два основных пункта, где сосредоточены российские силы, и в обоих случаях агрессор стремится проникнуть в глубь Украины, чтобы попытаться расширить свои успехи.
Оценивая российскую угрозу Харькову, Слайдиньш считает наземную атаку на крупный город маловероятной на сегодняшний день, но ожидаются ракетные удары с целью вызвать гуманитарный кризис в городе, сделать его практически непригодным для жизни и вызвать народные протесты, с помощью которых русские попытаются принудить Украину к переговорам.
Комментируя предположения о том, что этим летом ожидается масштабное наступление России на Украину, эксперт заявил, что оно фактически уже происходит, поэтому существенной активизации он не ожидает.
Слайдиньш подчеркнул, что Запад должен быть более целенаправленным в поддержке Украины, поскольку слов сейчас больше, чем дел, и именно неспособность Запада договориться о поддержке больше всего беспокоит эксперта.
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