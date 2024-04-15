До "Евровидения" месяц: прервет ли Донс серию неудач Латвии?

Текущие прогнозы на выход в финал

Мы можем ожидать поддержки в полуфинале от наших северных соседей в Эстонии, но сильную конкуренцию 9 мая составят такие страны, как Нидерланды, Швейцария, Греция, Бельгия и Израиль, которым прогнозируют не только выход в финал, но и хорошие шансы побороться за победу в целом, а главным фаворитом на данный момент является представитель Швейцарии Nemo с песней The Code.

Музыкант Донс (настоящее имя Артурс Шингирей) убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года, но для того, чтобы ее англоязычная версия принесла новый успех, надо выйти в финал "Евровидения".

"На данный момент прогнозы по выходу Латвии в финал неутешительны, поскольку весьма вероятно, что Армения и Норвегия присоединятся к Нидерландам, Швейцарии, Греции, Бельгии и Израилю. В свою очередь за оставшиеся места в финале будет жесткая борьба, где Донс будет состязаться с Эстонией, Грузией, Данией, Албанией и Сан-Марино, среди которых фаворитами являются песни Эстонии и Грузии",

отметил представитель Betsafe.

Шанс Дона на выход в финал "Евровидения" букмекерская контора Betsafe оценила с вероятностью 29% - но это лишь 12-й лучший показатель среди всех участников второго полуфинала. Если посмотреть на всех участников "Евровидения", то шансы Латвии на победу оцениваются в 0,5%.

Среди стран Балтии главным фаворитом считается представитель Литвы Сильвестр Белтс (63,4%), за ним следует объединение эстонских групп 5miinust и Puuluup (16,1%) и только потом Донс (12,4%).

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