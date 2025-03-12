По случаю праздника на площади Единства в центре города пройдут масштабные концерты , включающие выступления самых разнообразных артистов. Помимо "Би-2", ожидаются такие исполнители, как Sudden Lights, Rico Sanchez & The Gypsies, трибьют группы ABBA - Abborn, Latgalīšu Reps, Auļi.

Даугавпилсу исполняется 750 лет. Как сообщают местные СМИ, празднование будет проводиться с 29 мая по 1 июня. Кульминацией станет 31 мая - как раз в этот день выступит "Би-2", запланированы фейерверки и дискотека.