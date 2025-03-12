Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

"Би-2" выступят в Даугавпилсе с бесплатным концертом (2)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Концерт группы "Би-2" в Риге на Wondersala
Концерт группы "Би-2" в Риге на Wondersala Фото: Alekss Leščinskis /TVNET

Рок-группа "Би-2" выступит с бесплатным концертом в Даугавпилсе на празднике в честь Дня города, сообщил на своей Instagram-странице мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

По случаю праздника на площади Единства в центре города пройдут масштабные концерты, включающие выступления самых разнообразных артистов. Помимо "Би-2", ожидаются такие исполнители, как Sudden Lights, Rico Sanchez & The Gypsies, трибьют группы ABBA - Abborn, Latgalīšu Reps, Auļi.

1 июня на восстановленной Стропской эстраде пройдет Latgales dziesmu svētku lielkoncerts.

Даугавпилсу исполняется 750 лет. Как сообщают местные СМИ, празднование будет проводиться с 29 мая по 1 июня. Кульминацией станет 31 мая - как раз в этот день выступит "Би-2", запланированы фейерверки и дискотека.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии (2)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх