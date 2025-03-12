Рок-группа "Би-2" выступит с бесплатным концертом в Даугавпилсе на празднике в честь Дня города, сообщил на своей Instagram-странице мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
По случаю праздника на площади Единства в центре города пройдут масштабные концерты, включающие выступления самых разнообразных артистов. Помимо "Би-2", ожидаются такие исполнители, как Sudden Lights, Rico Sanchez & The Gypsies, трибьют группы ABBA - Abborn, Latgalīšu Reps, Auļi.
1 июня на восстановленной Стропской эстраде пройдет Latgales dziesmu svētku lielkoncerts.
Даугавпилсу исполняется 750 лет. Как сообщают местные СМИ, празднование будет проводиться с 29 мая по 1 июня. Кульминацией станет 31 мая - как раз в этот день выступит "Би-2", запланированы фейерверки и дискотека.
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