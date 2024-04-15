Большая часть международных производителей алкоголя покинула рынок России вскоре после ее вторжения в Украину. Несмотря на то, что широко известного Bacardi Limited среди них не было, продукция и этого производителя начала пропадать с полок магазинов государства-агрессора.
Bacardi Limited после вторжения России в Украину по меньшей мере публично осудил действия России. Вскоре после вторжения производитель алкоголя опубликовал сообщение, заявив, что решил пожертвовать миллион долларов Красному Кресту и Корпусу милосердия, прекратить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу на местном рынке. Однако позднее из этой публикации пропал текст о приостановке экспорта и заморозке расходов на рекламу.
Так или иначе, до конца прошлого года этот производитель алкоголя активно работал на российском рынке, о чем свидетельствуют данные торговли. По информации издания The Wallstreet Journal, российское крыло Bacardi Limited - Bacardi Rus LLC - в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года экспортировало продукции на 169 миллионов долларов. В свою очередь данные российского налогового агентства свидетельствуют, что оборот Bacardi Rus LLC в 2022 году достиг 314 миллионов долларов, а прибыль - 48 миллионов долларов, что в три раза выше, чем в 2021 году.
Однако теперь российские торговцы заявляют, что большая часть продукции Bacardi с полок магазинов исчезла.
Речь идет о таких широко известных продуктах, как, например, ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire, свидетельствует информация РБК.
Концерн Х4, в который входят такие сети магазинов, как "Чижик", "Пятерочка" и "Перекресток", подтвердил РБК, что Bacardi Limited больше не поставляет напитки упомянутых брендов в Россию. Кроме того, прекращен в страну экспорт виски Aberfeldy и текилы Patron.
Однако поставки вермутов и игристых вин итальянской марки Martini от Bacardi продолжаются. В России по-прежнему доступны и такие продукты Bacardi, как ром Oakheart, виски Dewar's и William Lawson's. При этом стоит отметить, что они производятся на российских заводах.
Поставки продуктов ряда брендов Bacardi Limited в Россию были прекращены еще в начале 2023 года, однако перед тем, как это произошло, многие предприниматели успели создать большие запасы этой продукции. Теперь эти запасы подходят к концу.
Несмотря на то, что отдельные импортеры продолжают ввозить продукцию Bacardi в рамках параллельного импорта, эти поставки хаотичны и далеки от ранее обеспечиваемых Bacardi объемов, признают представители сферы.
Параллельный импорт наращивает обороты
После вторжения России в Украину рынок страны-агрессора покинули многие крупнейшие мировые производители алкоголя, в том числе Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's) и несколько других.
Так как российские власти осознают общественный спрос на импортную алкогольную продукцию, в сентябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ предложило разрешить параллельный импорт, то есть ввоз в страну нескольких алкогольных напитков без разрешения правообладателя. В настоящее время в список разрешенной к параллельному импорту алкогольной продукции входят некоторые отсутствующие на рынке бренды Bacardi, такие как Aberfeldy и Patron.
Ситуацию на рынке пытаются использовать местные производители алкоголя, которые стараются заполнить освободившиеся ниши, однако данные свидетельствуют, что импортированный алкоголь по-прежнему очень востребован. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя России, импорт рома и джина в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом. Также сообщается об увеличении импорта виски, в значительной степени за счет параллельного импорта через страны Балтии.
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