Концерн Х4, в который входят такие сети магазинов, как "Чижик", "Пятерочка" и "Перекресток", подтвердил РБК, что Bacardi Limited больше не поставляет напитки упомянутых брендов в Россию. Кроме того, прекращен в страну экспорт виски Aberfeldy и текилы Patron.

Однако поставки вермутов и игристых вин итальянской марки Martini от Bacardi продолжаются. В России по-прежнему доступны и такие продукты Bacardi, как ром Oakheart, виски Dewar's и William Lawson's. При этом стоит отметить, что они производятся на российских заводах.

Поставки продуктов ряда брендов Bacardi Limited в Россию были прекращены еще в начале 2023 года, однако перед тем, как это произошло, многие предприниматели успели создать большие запасы этой продукции. Теперь эти запасы подходят к концу.

Несмотря на то, что отдельные импортеры продолжают ввозить продукцию Bacardi в рамках параллельного импорта, эти поставки хаотичны и далеки от ранее обеспечиваемых Bacardi объемов, признают представители сферы.

Параллельный импорт наращивает обороты

После вторжения России в Украину рынок страны-агрессора покинули многие крупнейшие мировые производители алкоголя, в том числе Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's) и несколько других.

Так как российские власти осознают общественный спрос на импортную алкогольную продукцию, в сентябре 2022 года Министерство промышленности и торговли РФ предложило разрешить параллельный импорт, то есть ввоз в страну нескольких алкогольных напитков без разрешения правообладателя. В настоящее время в список разрешенной к параллельному импорту алкогольной продукции входят некоторые отсутствующие на рынке бренды Bacardi, такие как Aberfeldy и Patron.

Ситуацию на рынке пытаются использовать местные производители алкоголя, которые стараются заполнить освободившиеся ниши, однако данные свидетельствуют, что импортированный алкоголь по-прежнему очень востребован. По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя России, импорт рома и джина в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом. Также сообщается об увеличении импорта виски, в значительной степени за счет параллельного импорта через страны Балтии.

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