Три дочери борются за наследство: дело повторно рассмотрит районный суд

Департамент по гражданским делам Верховного суда рассмотрел кассационную жалобу на решение Рижского окружного суда, которым наследство было разделено в установленном судом порядке, и признал, что при разрешении спора были применены нормы, которые регламентируют прекращение совместной собственности, а не раздел наследства, в связи с чем решение суда нижестоящей инстанции было отменено и дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщили агентству LETA в суде, истица и ответчицы являются дочерьми наследодателя. В завещании указано, что наследство должно быть разделено между дочерьми поровну. Одна дочь подала иск против двух других, требуя разделить движимое имущество наследства, продав его на аукционе. Другая дочь подала встречный иск, прося разделить наследство по предложенному ей варианту.

В суде констатируется, что, прежде всего, наследство является общинным и разделено может быть только один раз – самостоятельно или по решению суда. Во-вторых, раздел наследства, осуществленный в семейном порядке, не может быть оспорен в суде. В-третьих, имущество, оставшееся неделимым после раздела наследства, может быть разделено не как наследство, а как совместная собственность, причем решать эти вопросы можно как между собой, так и через суд.

Поскольку есть основания полагать, что наследство было разделено без привлечения государства, повторное его распределение по решению суда не допускается, заключил Верховный суд.

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