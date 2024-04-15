Видео ⟩ Трагическое ДТП с пожилой женщиной в Алуксне: известны новые подробности

По предварительной информации, трагическое ДТП произошло на пешеходном переходе. Однако когда правоохранители проанализировали обстоятельства происшествия, выяснились новые подробности - женщина пыталась перейти улицу в месте, где движение пешеходов запрещено.

Представитель Госполиции Зане Васкане утверждает, что, по предварительной информации, женщина пыталась перейти участок дороги, не удостоверившись в своей безопасности. Водитель грузовика, поворачивавший налево на улицу Пилс, не заметил женщину с велосипедом и наехал на нее. Полученные травмы оказались смертельными - женщина скончалась на месте происшествия.

Представитель полиции утверждает, что водитель фуры алкоголь не употреблял. Скорее всего, женщина подошла слишком близко к автомобилю, не осознав, что находится в таком месте, где водитель ее не видит. После столкновения водитель грузовика ненамеренно протащил тело погибшей несколько метров. Местные жители отмечают, что этот перекресток не очень приспособлен для движения грузовиков.

Жительница Алуксне отмечает, что в этом месте нужен светофор. Другие жители города говорят, что подобные случаи уже были, и добавляют, что поэтому и самим пешеходам следует быть осторожнее.

Сейчас правоохранители проводят необходимые экспертизы, чтобы понять, что побудило пешехода пойти на такой риск. Действительно ли женщина не увидела тяжелую машину или всему виной спешка, предстоит выяснить следствию.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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