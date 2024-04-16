Что происходит с демографией в Латвии? ЦСУ опубликовало новые данные

За первые два месяца 2024 года родился 1071 мальчик, что на 0,8%, или на девять, меньше, чем в январе-феврале 2023 года, и 1008 девочек, что на 6,8%, или на 73, меньше.

В то же время в январе-феврале в Латвии было зарегистрировано 5040 смертей, что на 5,4%, или на 285, меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Таким образом, число зарегистрированных за два месяца смертей превысило число родившихся на 2961, в то время как в тот же период прошлого года число смертей превысило число родившихся на 3164.

В январе и феврале этого года в Латвии было зарегистрировано 674 брака, что на 18,7%, или на 155 браков, меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 февраля этого года население Латвии, по предварительным данным, составляло 1,863 миллиона человек.

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