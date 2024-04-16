СМИ: Зеленский проигнорировал просьбу США прекратить атаки на нефтезаводы в РФ

Издание сообщило, что Харрис обратилась к Зеленскому на конфиденциальной встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.

"По словам официальных лиц, проинформированных о ситуации, эта просьба привела в ярость и Зеленского, и его ближайших соратников. Они восприняли серию ударов украинских беспилотников по российским энергетическим объектам как редкий проблеск надежды в изнурительной войне с более вооруженным и более крупным противником", - сообщает Washington Post.

Газета сообщила, что вместо того, чтобы прислушаться к просьбе Харрис, Украина усилила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Газета представила аргументы противников и сторонников таких атак в США и других странах Запада.

Вашингтон, предупреждая о вреде подобных действий, заявил, что они приводят к росту мировых цен на нефть, что в конечном итоге способствует пополнению бюджета России.

Противники ударов также считали, что Украина рискует, что Россия нанесет ответный удар по украинской энергосистеме.

Российские военные контрудары в апреле нанесли гораздо больший ущерб энергетической инфраструктуре Украины, чем удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые не были полностью разрушены.

Защитники ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам напомнили, что рост мировых цен на нефть не связан с действиями Украины против российских нефтяных объектов, а вызван обострением ближневосточного кризиса и решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти.

Также они напомнили, что Россия никогда не ограничивалась атаками на военные объекты и наносила удары по всей инфраструктуре Украины.

Киев также намерен показать, что цена войны должна быть высока для жителей России и что они не смогут чувствовать себя в безопасности до окончания войны, сказано в статье Washington Post.

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