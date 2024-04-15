Источники в администрации президента США сообщили WP, что, по мнению представителей Белого дома, атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к глобальному повышению цен и спровоцировать агрессивную реакцию России против Украины.

Источники подчеркивают, что предупреждение Харрис в феврале 2024 года "раздражило" Зеленского и его команду, сам президент его отверг. Источники отмечают, что Зеленский не уточнил, согласуется ли рекомендация Харрис с мнением всех чиновников администрации Байдена.

В последующие недели Вашингтон несколько раз повторил это предупреждение на встречах с Киевом. Это также подчеркивали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и ряд высокопоставленных представителей Пентагона и американской разведки.

С начала 2024 года украинские вооруженные силы осуществили более 10 атак на российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. В конце марта Зеленский заявил, что США не поддерживают эти атаки.

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