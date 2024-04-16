CSDD на следующей неделе предложит автомобильные номера новых серий

С вечера 23 апреля (21:00) на выбор будут предложены государственные регистрационные номера WJ1 - WJ99 и NW100 - NW9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Чтобы выбрать и подать заявку на номер:

войдите в систему e-CSDD;

укажите транспортное средство, находящееся в вашей собственности, владении или распоряжении. Номер можно выбрать для зарегистрированного в Латвии транспортного средства или для незарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было представлено при сравнении номеров двигателей;

выберите номер;

укажите Центр обслуживания клиентов CSDD, где будете забирать номерные знаки;

оплатите номерные знаки для транспортного средства;

получите подтверждение заказа по электронной почте.

Центры обслуживания клиентов смогут выдавать номерные знаки в течение двух часов после получения заявки о смене номерного знака или первой регистрации транспортного средства. В регионах номерные знаки можно будет регистрировать с четвертого дня после их заказа на e-CSDD.

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