"Милые люди, не стоит расстраиваться!". Профессор Анатолий Данилан высказался об изменах

Анатолий Данилан и его супруга Ирена полюбили друг друга 60 лет назад. "Я рад и счастлив, что мне повезло с Иреной", - говорит Данилан в передаче Zilonis studijā ("Слон в студии") на канале TV3.

Врач объясняет, что в то время он и его жена не понимали, что будут единственными друг для друга до конца жизни. "Тогда мне казалось, что она - моя настоящая половинка, но жизнь - жесткая штука. Подсознательно я допускал, что все может случиться, - делится Данилан. - Ирена меня полностью удовлетворяет. Она помогает мне. Я не умею готовить. Тем не менее я делаю то, чего она не умеет".

В браке Анатолия не было измен, однако он говорит: "Милые люди, не стоит расстраиваться, что кто-то пошел налево, он же после этого долгую жизнь проживает в семье, у него есть дети и внуки. Кому-то повезло, что он нашел своего человека [с первого раза]. Это поиск. Может быть, вы делаете это подсознательно".

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