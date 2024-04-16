В Лиепае у семилетней девочки отобрали самокат; полиция ищет очевидцев

10 апреля 2024 года в 15:50 в Лиепае на игровой площадке на улице Ринькю к семилетней девочке подошел незнакомый мальчик в черной одежде, предположительно, возрастом 9-14 лет, вырвал из рук черный самокат с синими вставками и уехал на нем по улицу Ринькю.