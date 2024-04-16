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В Лиепае у семилетней девочки отобрали самокат; полиция ищет очевидцев

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

10 апреля в Лиепае у семилетней девочки отобрали самокат.

10 апреля 2024 года в 15:50 в Лиепае на игровой площадке на улице Ринькю к семилетней девочке подошел незнакомый мальчик в черной одежде, предположительно, возрастом 9-14 лет, вырвал из рук черный самокат с синими вставками и уехал на нем по улицу Ринькю.

Государственная полиция просит отозваться очевидцев ограбления или того, кто, возможно, нашел самокат, позвонив в полицию по номеру 110.

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