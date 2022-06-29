"Род мужской": деревенский ужастик из Англии, который никто не понял. А мы - поняли и рассказываем вам!

Алекс Гарленд широкому зрителю известен по коллаборациям со знаменитым Дэнни Бойлом - фильмам "28 дней спустя", "Пекло", "Пляж", а также самостоятельным режиссерским работам "Из машины" и "Аннигиляция". Его третьим полнометражным проектом (был еще мини-сериал "Программисты") стал "Род мужской" - о молодой женщине, которая, переживая личную трагедию, решает передохнуть в отдаленной английской деревушке, на поверку оказавшейся более чем подозрительной.

Новый фильм Гарленда, несмотря на засилье персонажей, - актерская дуэль всего двух артистов - Джесси Бакли ("Чернобыль", "Война и мир", "Думаю, как все закончить") и Рори Киннера ("Черное зеркало", франшиза о Джеймсе Бонде, "Игра в имитацию"). И если в актерском даровании первой сомневаться не приходилось с самого начала, то Киннер предстает здесь настоящей темной лошадкой. Но после "Рода мужского" этому уже не бывать - даром что актер просто великолепен в роли арендатора английского "домика в деревне", так он еще и играет практически ВСЕХ мужских персонажей в фильме.

Зачем это нужно, как смотреть этот фильм тем, кто не любит ужасы (как Артем Липин), о чем он (спойлер: о том, что все мужики - сво...), при чем тут Тарковский и "Груз 200", а также какой будет drinking game по нашему подкасту - обсуждали ведущие "Кина - будет!".

Авторы подкаста посмотрели фильм в кинотеатре Forum Cinemas.